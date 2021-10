Vendedor e morto com tiro ao sair de casa para trabalhar em Santarém

PARTICIPE DA 31ª EXPOAGRO DE ITAITUBA: As cartelas do 1º lote estão sendo vendidas por R$130, que dará direito a entrada nas 05 noites, prestigiar na pista todos os Shows, inclusive do Gustavo Lima, e concorrer 03 carros FIAT-MOBI e 02 prêmios de 15 mil reais.

Um vendedor de frutas foi morto com tiro ao sair de casa para ir trabalhar em Santarém, no oeste do Pará. O crime aconteceu por volta de 7h da manhã de quinta (21). De acordo com informações de populares, o crime aconteceu em frente a uma escola na Rua Monte Alegre no bairro Santo André. Os criminosos estavam em uma moto preta e teriam anunciado o assalto. Após levar o celular da vítima, um dos criminosos atirou em Wendson Ayrton Sena de Almeida. O disparo atingiu o pescoço da vítima que morreu no local. Aproximadamente uma hora após o crime, a polícia encontrou uma moto abandonada com as características da que foi utilizada pelos criminosos. Wendson Ayrton Sena de Almeida tinha 21 anos e deixou a esposa grávida. A polícia investiga o caso.