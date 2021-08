Uruará | Polícia investiga assassinato por causa de R$300,00

Uma cobrança de dívida no travessão km 147 sul, zona rural do município de Uruará (PA) culminou na morte de um homem na quarta-feira(25). Segundo informações, a vítima identificada como Leandro, conhecido por Leo Mala, foi morto a tiro de espingarda calibre 20. O autor do homicídio de nome não revelado, ao cobrar uma dívida teria sido intimidado pela vítima que não teria dinheiro para pagar. O crime teria sido presenciado pela esposa de Leandro e um de seus filhos. A equipe de plantão da Delegacia de Polícia Civil, esteve no local para proceder com a remoção do corpo e realizar os primeiros levantamentos investigativos. Segundo a polícia, um inquérito policial será instaurado para apurar o caso. O autor do homicídio está foragido. Leandro foi atingido na região do peito. Segundo testemunhas, ele estava bebendo junto com amigos e familiares quando foi assassinado. A motivação teria sido o valor de 300 reais que a vítima devia ao assassino. Casos de homicídios Este foi o 3º caso de homicídio ocorrido no município de Uruará nos últimos 5 dias, sendo dois casos na zona rural. No domingo, 22, uma criança havia sido assassinada em uma emboscada armada no travessão km 160 sul. E na segunda-feira, 23, um homem de foi assassinado na porta de casa no Bairro Mini Indústria. Em ambos os casos os autores dos crimes permanecem foragidos. Fonte: Gazeta Real