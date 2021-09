Uma colisão envolvendo 6 veículos na BR-163, há 40 km de Sinop, sentido ao município de Itaúba, deixou uma mulher morta e pelos menos duas crianças, de 11 e 16 anos, em estado grave, nesta manhã (06). O Corpo de Bombeiros de Sinop foi acionado, no entanto, as outras vítimas foram resgatadas por terceiros até o Hospital Regional.

O acidente ocorreu depois da colisão frontal entre um caminhão e uma carreta. Com a perda do controle, o caminhão invadiu a pista contrária e bateu contra os carros que seguiam na mesma direção.

Três veículos de passeio e uma camionete ficaram destruídos.

A mulher que estava na direção de um dos carros morreu no local. Os dois meninos que estavam no mesmo veículo seguem na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Regional.

O Instituto Médico Legal confirmou, há pouco, ao Só Notícias, que Glades Ribeiro Mueller, 49 anos, estava no Hyundai HB20 sedan, que se envolveu na colisão com um GM Meriva Joy branco, com placas de Clevelândia, um caminhão e uma Ford Ranger branca, esta manhã, na rodovia federal, em um trecho a cerca de 40 quilômetros de Sinop, sentido ao município de Itaúba. Ela morreu ainda no local e ficou presas às ferragens.

Outros dois jovens, de 11 e 16 anos, que são filhos de Glades ficaram gravemente feridos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Regional. O atual estado de saúde deles ainda não foi confirmado. Anteriormente, a PM havia informado duas mortes, mas a informação foi retificada e confirmado a de Glades Ribeiro, que trabalhava como professora, em Sinop.

Só Notícias apurou que policiais rodoviários federais estiveram no local controlando o tráfego de veículos. A pista não foi interditada. Com o impacto, os veículos saíram da rodovia. O local foi analisado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).