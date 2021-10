TRÁFICO DE DROGAS: PRF apreende 120 quilos de Maconha em caminhonete, em Santa Maria do Pará/PA

APolícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta terça-feira (19) em Santa Maria do Pará (PA) cerca de 120 kg de Maconha. Um homem de 25 anos, natural de Ariquemes (RO), foi preso por tráfico de drogas. Uma equipe fiscalizava no km 353 da BR-010, por volta das 17h30, quando abordou uma caminhonete, cor prata, placas de Campo Novo de Rondônia (RO), conduzida por um homem de 25 anos. Durante os procedimentos de fiscalização, o condutor apresentou muito nervosismo e inconsistências nas respostas que eram dadas aos questionamentos realizados pela equipe. Desconfiados, os PRFs com técnicas de fiscalização para enfrentamento ao narcotráfico e decidiram realizar uma vistoria minuciosa no veículo, quando encontraram as drogas escondidas no compartimento de carga do veículo. Ao todo, 120 kg de Maconha. Questionado sobre o ilícito, o homem declarou que pegou as drogas no estado do Mato Grosso e o destino seria a cidade de Castanhal (PA). A quantidade de droga apreendida representa um prejuízo estimado de mais de 260 mil reais para o crime organizado. Diante do exposto, em tese, do crime de Tráfico de drogas (Art. 33 c/c art 40, V, da Lei 11.343/16.), o homem e as drogas foram encaminhadas para Policia Civil de Santa Maria do Pará para procedimentos cabíveis.

Fonte: PRF-PA