Suspeito de executar mais de 11 pessoas, pistoleiro de Pernambuco é preso no Pará

O matador de aluguel, Cristiano Ferreira Leite, 40 anos, foi capturado, na manhã de quarta-feira (10), na Travessa Bandeirantes, Bairro Esplanada do Xingu, em Altamira, suspeito de matar mais de 11 pessoas, nos estados do Pará, em Vitória do Xingu, e nas cidades de Cacimbas e Serra Branca, em Pernambuco.

Cristiano Leite estava trabalhando como serralheiro, em Altamira, ao ser capturado, colocando um portão em uma residência. O pistoleiro portava uma identidade com o cognome Edmilson dos Santos. O acusado estava foragido há dois anos da cidade de Vitória do Xingu, onde respondia a processo pelo crime de homicídio.

Na cidade de Cacimbas, o pistoleiro é acusado de executar o Secretário de Articulações de Pesqueiras, Wellington Guenes, 39 anos, com dois tiros de espingarda, calibre 12, no rosto, no dia 7 de junho de 2021, na frente da Prefeitura Municipal (PMC), em junho de 2021.

A Polícia Civil encontrou um mandado de prisão contra o suspeito, expedido pela Comarca de Serra Branca, suspeito da prática de crime de pistolagem. Ele também responde a acusações por crimes de roubo e assalto a banco. Em Pernambuco, na região de Serra Branca, Cristiano Leite é suspeito de ser um perigoso pistoleiro com várias mortes “nas costas”.

O homicida foi levado para o presídio de Vitória do Xingu. Depois, o pistoleiro será recambiado para o sistema prisional de Pernambuco. Cristiano afirmou para a Polícia Civil que pagou mil reais pela identidade falsa. O rosário de crimes do suspeito deverá vir à tona com a prisão dele. (Com informações Portal Debate Carajás)

RG15/O Impacto