Sefa apreende 5.688 caixas de bebidas com notas fiscais irregulares, em Itaituba

2 de outubro de 2021 por Tv online Itaituba

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam, nesta sexta-feira (1), em Itaituba, sudoeste do Pará, 5.688 caixas de bebidas quentes. O caminhão que transportava a mercadoria vinha de Santa Rita do Passa Quatro (SP) e tinha como destino Boa Vista. No veículo havia 26.136 unidades de coquetel de cachaça; 3.780 garrafas de vodca; 51.120 garrafas de bebida mista de vodca e 9 mil garrafas de cachaça. O valor total da mercadoria é de R$ 202 mil, e o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) lavrado pela Sefa foi de R$ 164 mil.

A operação foi realizada em conjunto por três unidades da Secretaria da Fazenda: coordenação de mercadorias em trânsito de Serra do Cachimbo, coordenação de trânsito de Belém e coordenação regional de Santarém. A carga vinha sendo monitorada desde a entrada no Estado. A fiscalização da Sefa suspeitou do documento fiscal apresentado e contatou a Secretaria da Fazenda de Roraima, que confirmou que a empresa destinatária em Roraima não existia no local indicado na nota fiscal. Com a informação de que a nota fiscal era inidônea, o Fisco resolveu apreender a carga. A mercadoria está retida a espera do pagamento do imposto e multa. RG15/