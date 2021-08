SC mantém previsão de vacinar toda a população adulta até o fim de agosto

Para isso Estado precisa receber cerca de 900 mil doses até o fim do mês para que seja possível finalizar esse ciclo de vacinação

Santa Catarina mantém a projeção de vacinar toda a população adulta, com 18 anos, do Estado até o fim do mês de agosto, com ao menos uma dose do imunizante contra o novo coronavírus (Covid-19). A informação foi divulgada pela SES (Secretaria de Estado da Saúde) na tarde desta segunda-feira (9).

Porém, para isso, a pasta aponta que o Ministério da Saúde precisa encaminhar ao Estado, ao longo deste mês, cerca de 900 mil doses para que seja possível finalizar esse ciclo de vacinação.

Apesar da irregularidade da entrega das doses por parte do governo federal, o superintendente de vigilância em saúde, Eduardo Macário, afirma que a previsão é que Santa Catarina receba aproximadamente 300 mil doses por semana, quantitativo que seria suficiente para vacinar a população adulta.

“Se o Ministério seguir essa projeção, como esperado, o calendário estadual será cumprido sem prejuízo algum. No entanto, qualquer eventual mudança nesse cronograma, por parte do Ministério, pode afetar o cumprimento”, pontua o superintendente.

Nesta segunda-feira, Santa Catarina estado recebeu duas novas remessas de vacinas, totalizando 167.690 doses, sendo 54.200 da Coronavac e 113.490 da Pfizer.

Deste total, 140.590 serão encaminhadas para os municípios entre terça (10) e quarta (11) para a aplicação da primeira dose. A expectativa, segundo a SES, é que até sexta-feira (13), desta semana, novas remessas cheguem ao Estado.

Macário enfatiza que essa deve ser a dinâmica a partir de agora. O recebimento de duas remessas, por semana, com aproximadamente 150 mil doses cada, totalizando 300 mil por semana.

“Assim que essas doses forem chegando ao estado, elas serão prontamente distribuídas para todos os municípios catarinenses e poderemos avançar na vacinação, sendo bem possível alcançarmos em todas as cidades a projeção do Calendário”, reforça.

Cronograma em atraso

O calendário de vacinação foi anunciado pelo governo do Estado no dia 1º de julho. Na última sexta-feira (6), a meta era iniciar a imunização da faixa etária dos 25 aos 29 anos, que deve se estender até 19 de agosto.

Contudo, diversas cidades catarinenses não conseguiram cumprir o prazo, entre elas, Florianópolis. A Capital catarinense imuniza pessoas de 30 anos ou mais nesta terça-feira (10).

De acordo com a Dive/SC (Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina), a projeção do calendário estadual de vacinação contra a Covid-19 foi pactuada entre Estado e municípios baseada nas estimativas de recebimento de doses pelo Ministério da Saúde.