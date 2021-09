Publica-se a LIO (LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO) junto a SEMMA/NP

(Secretária Municipal de Meio Ambiente) de Novo Progresso – PA, do empreendimento

MAGNO NUNES DE ANDRADE 93511990106 – Recanto do Sabiá, CNPJ:

32.463.761/0001-76, Localizado no Endereço Rua Jamaica N° 100 Bairro Jardim

América – Novo Progresso/PA – CEP: 68.193-000.