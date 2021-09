Publica-se a LAS (LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA) junto a SEMMA/NP

(Secretária Municipal de Meio Ambiente) de Novo Progresso – PA, do empreendimento

DEVANIR DA SILVA 01860175295 – Mercearia São Bento, CNPJ: 42.782.857/0001-50,

Localizado no Endereço Bairro Nego do Bento 2 – Novo Progresso/PA – CEP: 68.193-

000.