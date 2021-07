PRF em ação conjunta com PF e GEFRON apreende cerca de 1 tolenada de Cocaína escondida em fundo falso de caminhão em Altamira, no PA

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação conjunta com a Polícia Federal (PF) e GEFRON, apreendeu na manhã desta quinta-feira (29), em Medicilândia (PA), cerca de 1 tonelada de Cocaína. Um homem de aproximadamente 50 anos, foi preso por tráfico de drogas.

Uma equipe fiscalizava no km 782 da BR-230, por volta das 9h30, quando abordou um caminhão cor vermelha, placas de Sapezal (MT), conduzida por um homem de aproximadamente 50 anos.

Durante os procedimentos de fiscalização, o condutor apresentou muito nervosismo e inconsistências nas respostas que eram dadas aos questionamentos realizados pela equipe.

Desconfiados, os PRFs com técnicas de fiscalização para enfrentamento ao narcotráfico e decidiram realizar uma vistoria minuciosa no veículo, quando encontraram as drogas escondidas em um fundo falso no compartimento de carga. Ao todo, 1.000 Kg de Cocaína.

Questionado sobre a origem da carga, o condutor declarou que saiu de Novo Progresso (PA) e tinha como destino a cidade de Altamira (PA) e que receberia R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo transporte da droga.

A quantidade de droga apreendida representa um prejuízo estimado de mais de 8,2 milhões para o crime organizado. A ação tem o objetivo de combater o tráfico de drogas em grande volume pelo modal rodoviário. As investigações e investidas contra o crime organizado continuam, com especial atenção à prisão das lideranças e descapitalização de organizações criminosas.

Diante do exposto, em tese, do crime de Tráfico de drogas (Art. 33 c/c art 40, V, da Lei 11.343/16.), o homem e as drogas foram encaminhadas para Polícia Federal de Altamira para procedimentos cabíveis.