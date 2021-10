Prefeitura de Itaituba celebra acordo de cooperação técnica com Agência Nacional de Mineração

6 de outubro de 2021 Tv online Itaituba

O evento aconteceu na tarde deste dia 05, em Brasília-DF entre a Prefeitura de Itaituba através da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração.

Neste contexto o município de Itaituba mostra-se em destaque no setor de Mineração na região sudoeste do Pará. O acordo firmado, define o desenvolvimento de ações conjuntas destinadas ao controle e fiscalização da atividade garimpeira no município de Itaituba.

O diretor da Agência Nacional de Mineração Ronaldo Lima destaca a importância do acordo com o município: ” A Agência Nacional de Mineração junto com o município onde tudo acontece, isso vem trazer resultados positivos pra gestão de todo esse patrimônio dessa importante atividade econômica para a região”, disse o diretor.

O gestor da pasta da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração Bruno Rolim, salientou a importância do acordo entre a Agência Nacional de Mineração e o município de Itaituba: ” Esse é um convênio muito importante, não só para o município de Itaituba, mas para toda a região do Tapajós…estamos dando o ponta pé inicial, nos aproximando, nos alinhando com a Agência Nacional de Mineração, no que tange os procedimentos, dentre eles; fiscalização, que irá aumentar a arrecadação do CFEM( Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais) e principalmente, formarmos aditamentos para que possamos resolver os gargalos que temos na Mineração, muito precisamente, na questão de legalização dessa atividade que é muito importante para o município e toda a região do Tapajós” comentou o secretário. Bruno Rolim ainda enfatiza a parceria do deputado federal Joaquim Passarinho, representado na cerimônia de assinatura do termo de cooperação pelo vereador Wescley Thomas e conclui: “o deputado federal Joaquim Passarinho sempre tem buscado legalizar a atividade garimpeira , procurando resolver esse problema que há décadas nossa região vem atravessando…Agradeço ainda ao diretor da Agência Nacional de Mineração e toda sua equipe pela receptividade e pelo acordo firmado que é de grande importância para o município de Itaituba e região”, concluiu o secretário.

Na ocasião o termo de cooperação técnica ainda foi firmado com os municípios de Jacareacanga e Novo Progresso.

Fonte: Tv online Itaituba-Yokin Paranatinga

ASCOM/PMI