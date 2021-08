Prefeito Protocola demandas do Município com Vice-presidente da República, Hamilton Mourão

Em visita a Novo Progresso, o Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão, foi recepcionado pelo Prefeito Gelson Dill e recebe em mãos o pedido de agenda para deliberar sobre as demandas dos produtores rurais: regularização fundiária, redefinição da Flona do Jamanxim e alteração do Código Florestal.Prefeito Protocola demandas do Município com Vice-presidente da República, Hamilton Mourão