*Prefeito e primeira-dama participam de solenidade alusiva ao mês Outubro Rosa*

Após várias ações de saúde ao longo deste mês, a Prefeitura de Novo Progresso realizou, nesta quarta-feira (20), no Auditório da Igreja assembleia de Deus, o Dia D de Combate ao Câncer de Mama. O evento, que faz parte da programação do Outubro Rosa, contou com as participações do prefeito Gelson Dill e da primeira-dama e secretária de administração, Claudiléia dos santos. A população teve acesso a serviços de saúde, informações sobre a doença e orientações sobre a forma correta de realizar o autoexame.

#OutubroRosa

#PrevençãoCancerdeMama

#AvançaProgresso

ASCOM

