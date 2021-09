PREFEITO DE NOVO PROGRESSO GELSON DILL CUMPRE AGENDA EM BRASILIA COM VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA HAMILTON MOURÃO

O Prefeito de Novo Progresso Gelson Dill (MDB) e Representantes dos produtores rurais da Flona Jamanxim Nelci Rodrigues e Luiz Helfenstain, foram recebido pelo Vice-Presidente da República Hamilton Mourão em Brasília, onde foram tratados como pauta a Flona Jamanxim e outras Unidades de Conservação da Região da Br-163, onde estas unidades de conservação foram criadas em territórios que no Zoneamento Ecológico e Econômico do Estado do Pará (2005) era destinado para Expansão Produtiva.

A audiência aconteceu na tarde dessa quarta-feira (15), no gabinete do Vice-Presidência no Palácio do Planalto, II,Ala B, essa audiência é um complemento de um pedido oficializado pessoalmente pelo Prefeito Gelson Dill, quando o Vice-Presidente esteve visitando o município de Novo Progresso no dia 18 de Agosto desse ano.





Na agenda oficial do Vice-Presidente constava a presença do deputado federal José Priante (MDB), que por motivos de saúde acabou não participando e justificou sua ausência na audiência, em contato com nossa equipe de comunicação o prefeito destacou, o carinho e respeito que o vice-presidente atendeu a comitiva e que se comprometeu em uma analise técnica que já está acontecendo em relação a pauta, e logo estará fazendo o anuncio do resultado, ao mesmo também parabenizou a atitude e nossa coragem em se deslocar até a capital do Brasil, para discutir assuntos do nosso município de Novo Progresso, que só nós Progressences que sabendo diariamente o que passamos.Vamos continuar na luta para fazer justiça aos produtores atingidos por estas Unidades de Conservação.”disse Gelson Dill”

Fonte: Blog Pinga Fogo Tabloide