Postos: Fim da malandragem?

Com novo dispositivo, Inmetro vai acabar com a PI-CA-RE-TA-GEM em posto de gasolina que adultera bomba para fornecer menos combustível

Por

BORIS FELDMAN

19 de julho de 2021 07:32

430 Comentários

gasolina tanque golpe 1

Inmetro promete acabar com a “farra” nos postos de combustíveis (Foto: Montagem AutoPapo | Ernani Abrahão)

Ativar Notificações

Já ouviu falar em bomba baixa? É artifício do dono malandro de posto para faturar desonestamente, fornecendo menos combustível do que o registrado na bomba e cobrado do freguês.

É por controle remoto, pois quando chega a fiscalização no posto, ele – lá do seu escritório – aperta o botãozinho e a bomba volta a fornecer normalmente. Bela malandragem, não?

VEJA TAMBÉM:

Carro mais econômico do Brasil: os 10 melhores

Entrou mais combustível que deveria; posto ‘ladrão’?

Quais são as irregularidades mais comuns em postos de combustível do Brasil?

Mas pode ser que venha a ser evitada com o sistema que o Inmetro está implantando para certificar digitalmente as bombas com um dispositivo lacrado e com um código QR, que permite identificar a bomba, o fabricante, a homologação, enfim, seu perfil completo.

Vejamos qual será a malandragem do dono em resposta a esta tentativa de controle. Pois, segundo as leis da física, para cada ação, existe uma reação igual e de sentido contrário…