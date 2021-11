População de Novo Progresso lota cemitérios municipal de Novo Progresso no Dia de Finados

População lota cemitérios no Dia de Finados ‘A gente nunca esquece’, diz mulher que visitou túmulos de parentes. Visitantes do Cemitério municipal participaram da missa na manha desse dia (2) feriado dia de finados

A movimentação nos cemitérios de Novo Progresso é intensa desde o início desta terca -feira (2). A população aproveitou o feriado de Dia de Finados para visitar e prestar homenagens a parentes e amigos já falecidos.

Milhares de pessoas até o final do dia. visitem parentes que ja descansam no senhor

A aposentada dona Maria de aproximadamente 80 anos, é uma delas. Mesmo com dificuldades de locomoção, ela cedo foi ao Cemitério na Br Rodovia 163 Segundo ela foi visitar o túmulo da filha mais velha, morta há 31 anos. Ela

A gente sente uma saudade que só sabe quem tem filho, pai ou irmão falecido. “Amor não se acaba, Deus sabe, mas ainda estou vivendo”, comenta.

No ano de 2020 e 2021 foram muitas vitimas do covid 19 muitos parentes visitando seus ante querido

O cemitérios principal ficar abertos movimentado durante todo o dia para receber os visitantes. De acordo com o padre Caetano da paróquia santa luzia que faz parte da prelazia de Itatuba , realizou missas pela manhã nos dois cemitérios.

Equipes da Igreja Mar Pastor Odair e seus fieis estava com barraca montada na frente do cemitério para dar apoio agua cafe e uma palavra de esperança para cada pessoas que ali estava com coração aquebrantado pela perca irreparável nesta data importante

Por; Edson Santos