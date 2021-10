PM encontra plantação de maconha com mais de 5 mil pés no nordeste do Pará

4 de outubro de 2021 por Yokin Paranatinga

Os militares do 5º Batalhão da Polícia Militar encontraram no último sábado, 02, no município de Terra Alta, nordeste paraense, uma grande plantação de maconha. No entanto, os responsáveis pelo cultivo fugiram antes da chegada da Polícia Militar. Através de uma denúncia anônima, a PM foi até o local checar a informação. Ao chegarem, os militares encontraram cerca de 5 mil pés da planta. Algumas delas prontas para o consumo e outras plantadas ao solo. A PM recolheu algumas amostras e apresentou na Delegacia de Polícia Civil. O restante foi queimado no local. RG 15 / O Impacto com informações da PM-PA