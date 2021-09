Pará: cinco concursos públicos realizados por órgãos do Estado estão com inscrições abertas

Cinco órgãos do Estado estão com as inscrições de seus concursos públicos para preenchimento de vagas de cargos efetivos abertas. Segundo os editais publicados, os salários variam de R$ 1.145,00 a R$ 20.565,34. As oportunidades ofertadas pelo Governo são para profissionais de níveis médio e superior, na Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa), Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), Auditoria Geral do Estado (AGE) e Defensoria Pública do Estado do Pará.

PGE

No caso da PGE, são 24 vagas para nível superior e 12 vagas para nível médio, com cadastro reserva (CR). As inscrições começaram no dia 17 de agosto e devem ser feitas exclusivamente via internet, até o dia 13 de outubro de 2021. O valor da taxa de inscrição é de R$ 48,00 para o nível médio e R$ 59,99 para o nível superior.

As oportunidades abertas de níveis médio são para assistente de procuradoria, assistente de procuradoria – informática e assistente de procuradoria contabilidade. Já para quem tem nível superior, existem vagas nas áreas de administração, biblioteconomia, ciências contábeis, direito, informática, matemática/estatística/economia e técnico em gestão de procuradoria. Os salários variam de R$1.257,30 a R$ 3.238,47.

Jucepa

Já a Jucepa está ofertando 15 vagas efetivas de contratação imediata – 10 de nível superior e 5 de nível médio -, mais cadastro de reserva, com remuneração base variando de R$ 1.145,00 a R$ 2.809,35. As oportuidades são para os cargos de Assistente do Registro Mercantil Nível I Classe A (ensino médio completo); Técnico de Administração e Finanças Nível I Classe A – Administração (ensino superior completo); Técnico de Administração e Finanças Nível I Classe A – Ciências (ensino superior completo); Técnico do Registro Mercantil Nível I Classe A – Direito (ensino superior completo); e Técnico em Informática do Registro Mercantil Nível I Classe A (ensino superior completo).

