NOVO PROGRESSO – PREFEITURA E IFPA ASSINAM TERMO DE COOPERAÇÃO PARA CURSO TÉCNICO EM SANEAMENTO

Lucivaldo Figueira, Diretor do IFPA – Instituto Federal do Pará anunciou em entrevista ao vivo nesta quinta-feira(29) no Jornal do Meio Dia na Cultura FM que a instituição abriu 40 vagas para o curso de Técnico em Saneamento em Novo Progresso. Inscrições seguem até 03 de agosto pela internet ou na Escola Tancredo Neves.

Segundo Lucivaldo, “ainda na manhã desta quinta-feira(29) na prefeitura municipal, foi assinado por ele como Diretor do IFPA e o prefeito Gelson Dill o Termo de Cooperação Técnica para implantação do curso. O município ficará responsável, entre outras coisas por fornecer salas de aula com estrutura adequada para as aulas.” Disse o diretor.

O ingresso à instituição ocorrerá por meio de avaliação das notas histórico escolar do ensino médio. A taxa de inscrição foi isenta para todos os interessados. O curso é gratuito na sua integralidade.

De acordo com o Diretor, o campus IFPA Itaituba será responsável pelo curso em Novo Progresso. As vagas ofertadas no processo Seletivos são destinadas a candidatos concluintes do Ensino Médio regular ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Em nota nas redes sociais, o prefeito comentou o assunto dizendo: “O termo de cooperação tem por objetivo trazer para perto dos cidadãos progressenses a oferta de qualificação técnica em uma área sensível a qualquer cidade e que está diretamente ligada a duas grandes preocupações atuais: saúde da população e preservação do meio ambiente.A assinatura desse termo é um grande avanço, pois irá produzir profissionais locais, com mão-de-obra qualificada para o mercado de trabalho.”

Por Édio Rosa – Cultura FM 87.9 Jornal do Meio Dia