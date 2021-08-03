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NOVO PROGRESSO-DEZENAS DE VAGAS DE EMPREGO NO COMÉRCIO NESTA QUARTA-FEIRA(04

by Edson Santos028

NOVO PROGRESSO-DEZENAS DE VAGAS DE EMPREGO NO COMÉRCIO NESTA QUARTA-FEIRA(04

 ECONÔMIA 

VAGAS DE EMPREGO EM NOVO PROGRESSO NESTA QUARTA-FEIRA DIA 04 DE AGOSTO DE 2021

-PRECISA-SE DE PESSOAS PARA TRABALHAR EM LAVA JATO. (93) 98125-6283

-DISTRIBUIDORA E COMERCIAL OURO BRANCO CONTRATA FUNCIONÁRIA PARA ATENDIMENTO E UM ENTREGADOR. RUA DA PAZ, PRÓXIMO A ESCOLA TANCREDO NEVES.

-Novo gás está contratando entregador de gás, com habilitação. Interessado entregar em contato na rua Iriri 919 bairro Bela Vista ou pelos telefones 981002874 ou 984012005.

-CHURRASCARIA CONCORDIA ESTÁ CONTRATANDO DUAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS URGENTE.

-POSTO DADO CONTRATA UM FRENTISTA E UM GERENTE, INTERESSADOS FALAR COM A LUÉLI SUPERVISORA

 Restaurante da Zélia perto do hotel tropical tá precisando de duas mulher pra trabalhar a noite

-RENOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PRECISA DE VENDEDOR E ENTREGADOR. INTERESSADOS LEVAR CURRÍCULO NA AV. BRASIL

-CGB ENERGIA ABRE VAGAS PARA AGENTE COMERCIAL – COBRANÇA.  – REQUISITOS TER ENSINO MÉDIO COMPLETO, PACOTE OFFICE BÁSICO CNH “A”, CONHECIMENTOS EM TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO E ATENDIMENTO AO CLIENTE, COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS. PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO, FLEXIBILIDADE, RELAÇÕES INTERPESSOAIS, INICIATIVA E TOMADA DE DECISÃO – INTERESSADOS MANDAR CURRÍCULO NA AGENCIA DA EQUATORIAL, NO WHATSAPP 9398121-1004 OU NO E MAIL francisco.sousa@cgbengenharia.com

 -TRANSPORTADORA BATISTA DISPONIBILIZA ALGUMAS VAGAS DE EMPREGO:SOLDADOR/MECÂNICO     e   – AUX. ADMINISTRATIVO (PREFERÊNCIA HOMEM). INTERESSADOS ENTREGAR CURRÍCULO NA BASE DA EMPRESA, SÍTIO SÃO LOURENÇO, BR 163, SENTINDO SANTA JÚLIA.

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