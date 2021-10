Mulher fica gravemente ferida após cair em quebra-molas no centro de Guarantã do Norte

Por volta das cinco horas da manhã do último sábado (02), a guarnição do corpo de bombeiros de Guarantã do Norte foi informada sobre uma queda de motocicleta em um quebra-molas na Avenida José Nelson Coutinho, em frente ao Supermercado Dele Moro.

Segundo os bombeiros, eles encontram a vítima inconsciente e já sem o capacete, ela aresentava suspeita de traumatismo crânio encefálico e escoriações na face e nos membros superiores.