Mulher comete suicídio em zona rural do Distrito de Moraes de Almeida

Segundo informações coletadas, um desentendimento familiar poderia ter sido o motivo para a tragédia.

27 de Agosto 2021

Policiais Militares do Distrito de Moraes de Almeida, foram acionados na tarde desta quinta-feira (26/08/2021) por populares para atender uma ocorrência de um possível suicídio, chácara Canaã s/n, Zona Rural, distrito Moraes Almeida. A vítima, uma mulher natural da cidade de Manaus, identificada como Carla Nunes de Menezes, de 29 anos teria atentado contra sua própria vida.

Local onde vítima teria se enforcado. Foto: Reprodução

Ao chegar no local os policiais encontraram Carla já sem vida, em volta do pescoço havia um fio verde e amarelo, o corpo estava projetado ao solo em razão de uma amiga da vítima a ter cortado os fios, pois pensou que a mesma poderia estar viva.

Segundo informações colhidas com os militares, Carla era casada com uma outra mulher e teria discutido com sua companheira o que possivelmente motivou a tirar a sua própria vida. O local foi preservado, e informado ao delegado de plantão que ficou no aguardo da chegado do IML para a remoção do corpo.

Fonte: Plantão 24 Horas News