Motorista que provocou acidente que causou morte de mãe e filha fugiu sem prestar socorro

O motorista da carreta que provocou o acidente que causou a morte da colidense Deysiane Sudré Fogliatto, 29 anos, e da filha dela, de 6 anos, fugiu sem prestar socorro.

As informações são de que ele tentava fazer uma ultrapassagem proibida e invadiu a pista, batendo de frente na caminhonete Hillux conduzida por Deysiane.

Conforme Nortão Online já informou, o acidente ocorreu ontem, na BR-163, no estado do Pará. A filha mais nova de Deysiane, de 3 anos, ficou ferida mas já recebeu alta, de acordo com informação de familiares

Com o impacto da batida, a caminhonete saiu da pista e capotou às margens da rodovia.

A família estava se mudando para o Estado do Amazonas.

O esposo dela, seguia logo atrás com o caminhão da mudança.

Deysiane e a filha foram sepultadas na tarde de hoje em Colíder, sob muita comoção.