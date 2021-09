Motorista é detido por porte ilegal de arma de fogo em Novo Progresso, PA

Um homem, identificado como Emerson de Sousa, foi preso, na tarde da ultima quarta-feira (15), por volta das 13h, na BR-163, em Novo Progresso (PA), por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Emerson foi localizado, em uma caminhonete, em atitude suspeita. Diante disso, foi dado sinal de parada, mas ele não obedeceu. Minutos após, ele parou em um restaurante da margem da rodovia.

Desse modo, foi feita a abordagem, e ele se recusou a destravar o veículo, dificultando a abordagem policial. Contudo, o homem, que estava bastante alterado, foi contido com o uso das algemas, para assegurar a integridade física da guarnição.

Logo em seguido, foi feita a revista no veículo, e, assim, um revólver calibre 38, marca Taurus, com seis munições intactas, foi localizado debaixo do banco do motorista. Diante disso, ele foi conduzido à delegacia, paras os procedimentos.

Fonte: Plantão 24horas News