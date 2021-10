Morre vitima de cancer mais um pioneiro de Novo Progresso PA

Na tarde desta quarta feira acabou a luta contra o cancer senhor Nelson dos santos foi diagnosticado a 60 dias porem muita luta mais hoje quarta feira por volta das 18 horas veio a obito seu Nelson dos santos deixa 8 filhos e um legado sendo um dos primeiros construtor da cidade.

*Nota de pesar pelo falecimento de um pioneiro

de Novo Progresso.*

*A Prefeitura Municipal de Novo Progresso, através do Prefeito Gelson Dill e seu vice Marconi da Unika, é com pesar que lamenta o falecimento do Sr. Nelson dos Santos ocorrido na tarde desta quarta-feira feira, dia 13 de outubro 2021.*

*Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, desejando os mais sinceros votos de consolo pela grande perda e agradecemos à dedicação e o empreendedorismo prestado ao Município, sendo também um dos pioneiros em Novo Progresso.*

*Nelson dos Santos foi morador da região por mais de 40 anos. Pessoa que, com seu jeito discreto, colaborou com o início do desenvolvimento do município. Homem de fé, auxiliou na construção da primeira igrejinha da cidade. Será lembrado pelo seu legado e trabalho realizado em prol do nosso município.*

Click link

Abaixo!

https://www.facebook.com/108059818135768/posts/192817819659967/