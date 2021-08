Jovem de 18 anos morre após colidir moto com carro em cruzamento de Itaituba

Um jovem, identificado como Mizael da Silva Conceição, de 18 anos, veio a óbito após colidir com um veículo no Bairro São Tomé, em Itaituba (PA). O acidente ocorreu, na tarde desta terça-feira (03), por volta das 15h30.

Informações colhidas no local dão conta de que o rapaz seguia, em uma motocicleta, na primeira travessa após a Avenida Raimundo Preto, quando avançou a preferencial e colidiu na lateral do carro de cor branca, que trafegava pela décima quarta rua, sentido Rodovia Transamazônica.

Lateral do veículo danificada. Foto: Weslen Reis/Plantão.

Com a batida, o tanque da moto furou, correndo risco de causar uma explosão. Foto: Weslen Reis/Plantão.

Com o choque ele sofreu um corte no pescoço, perdeu bastante sangue e morreu ainda no local. Já a motorista do carro teve um corte no supercílio, porém sem gravidade. Ela foi atendida pelos militares do Corpo de Bombeiros.

Corpo de Bombeiros no local. Foto: Weslen Reis/Plantão.

Foto: Weslen Reis/Plantão.

Após o fato a Polícia Civil e peritos do Instituto Médico Legal (IML), que fizeram a remoção do corpo, estiveram no local.

Foto: Weslen Reis/Plantão.

Mizael morava na segunda rua do Bairro Walmirlândia. De acordo com a família, recentemente ele perdeu a avó.