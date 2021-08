ITAITUBA: Polícia Militar do PPD do Garimpo Patrocínio coloca traficante na cadeia. Veja a matéria.

08/08/2021 Por Yokin Paranatinga (Repórter)

Nosso site Tv online Itaituba-TecMidi parabeniza essa equipe de polícias militares, que trabalha muito nas regiões do município de Itaituba o SGT PM Clebio, CB PM Laudenir, CB PM Calebe e SD PM Everson.

Informações sobre a situação leia:

Era por volta das 23:00h do dia (07) a polícia militar do PPD da comunidade do Patrocínio, fizeram uma abordagem em frente a um de nome (Hotel Thais) nome do acusado é Alexandre dos Santos Pimentel de 23 anos de idade natural da cidade de Santarém, ele estava residindo na comunidade do Tabocal próximo do garimpo Patrocínio.

Na revista feita no cidadão, foi encontrado no bolso da bermuda, uma trouxa de uma substância aparentemente ser cocaína,pesando aproximadamente 10.3 grama.

Duas petecas de uma substância ser cocaína pesando 08grama de cocaína, quatro 4 trouxas de substância aparentemente ser Crack pesando1.2 grama.

A prisão foi feita e o acusado foi informado as autoridades competentes para as providências cabíveis sendo levado para cidade de Itaituba-Pará sendo seguido direto para 19° Seccional de Policia Civil.

Comunidade do patrocínio no PPD 146°

Fonte: Repórter Yokin Paranatinga Tv online Itaituba-TecMidi