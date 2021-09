Idosa é detida por suspeita de maus-tratos a animais domésticos em Novo Progresso

Após receber denúncias anônimas, policiais militares que atuam na 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (7ª CIPM) prenderam uma mulher suspeita de praticar maus tratos a animais domésticos. A ação ocorreu no início da noite de quarta-feira (15), no município de Novo Progresso, na região sudoeste do estado. Os militares receberam um vídeo que mostra uma moradora do bairro Jardim Santarém, espancando um animal com um pedaço de madeira. Os agentes se deslocaram até o endereço e constataram a existências de cinco animais, sendo quatro cães e um gato, uma moradora foi identificada nas imagens e confessou as agressões. A mulher foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentada para a autoridade policial de plantão. RG15/O Impacto com informações PM/PA