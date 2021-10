Ex-agente penitenciário de Itaituba, que foi baleado em tentativa de assalto, morre em Boa Vista

O ex-agente penitenciário, Jonas Plerre Barros de Oliveira, de 33 anos, de Itaituba , morreu na manhã desta segunda-feira (11), às 8h20, no Hospital Regional de Roraima (HRR), em Boa Vista . Segundo o irmão da vítima, o jovem, que sofreu tentativa de assalto na noite de quarta-feira (29), às 21h57, passou por procedimento cirúrgico, mas devido a complicações posteriores não resistiu.

Conforme informações, a tentativa de assalto ocorreu em Boa Vista , quando Jonas estava sentado na calçada, em frente à residência da família, conversando com o pai, identificado como Leoniceo Vieira Oliveira, de 77 anos, e com a irmã.

“O cara chegou e peitou na cadeira onde estava o meu pai e minha irmã sentada. Aí, automaticamnete, o instinto de quem estar perto e ver alguém batendo no seu pai é partir para cima, mas o cara estava armado e puxou a arma e atirou. Na verdade teve uma luta corporal, mas o cara atirou nele”, disse o irmão.

Ainda conforme o irmão, com o disparo, Jonas foi atingido no pescoço e “perdeu bastante sangue”. Enquanto seu pai, Leoniceo, foi afetado na perna direita (no meio da coxa), e a bala teria atravessado, chegando a atingir ainda os testículos da vítima.

O jovem ficou internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), do Hospital Regional de Roraima (HRR), onde passou por cirurgia. Porém, contraiu uma bactéria que ocasionou uma infecção no pulmão. Além de ter sofrido parada cardíaca, após um lado do coração ter parado de funcionar, o que provocou a morte de Jonas.

O irmão afirmou também que Jonas tem dois filhos, sendo uma filha com a ex-esposa Islane, e um filho, com a ex-esposa Milena. Além de ter deixado a atual esposa grávida de sete meses. O jovem havia se mudado para Boa Vista há cinco meses e estava buscando se estabilizar e, antes do ocorrido, trabalhava em uma loja de materiais de construção.

O filho de Jonas, uma criança chamada Jonas Pierre Oliveira Borges, de 2 anos e 3 meses, que reside em Itaituba com a mãe, enfrenta vários problemas desde que nasceu, visto que tem autismo, traços falciformes, hiperatividade, e agora é provável que precise fazer uma cirurgia no pé. A mãe, Milena Milla, de 24 anos, já chegou a solicitar ajuda para custear exames, remédios, consultas, e a viagem para Belém, capital do estado.

