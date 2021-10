Era conhecido pelo apelido de Lukinha e foi encontrado morto em um matagal próximo do Rio Tapajós.

Tv online Itaituba 28/10/2021

O PPD 72° Pelotão da polícia militar de Jacareacanga recebeu uma denúncia por volta das 18:00h através do funcional, Que em uma área de Várzea próximo a rio Tapajós havia um corpo no local, ao chegar no local a guarnição da polícia militar constatou a veracidade do fato e o corpo estava em baixo de uma moita, com perfurações no peito e na cabeça, provocadas por arma de fogo, no local foi encontrado uma capsula de munição cal. 38, a vítima foi identificado por Lucas ou ‘’Lukinha’’, era conhecido na cidade por pratica de roubos e furtos, não foram encontradas testemunhas do fato.

