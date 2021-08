A empresa M. M. CORREA COMÉRCIO & SERVIÇOS DE FLORES EIRELI (FLORA BRASIL) inscrita no CNPJ nº 07.853.399/0001-00 localizada na Rua Mangabeira, S/nº, no Bairro Scremin, CEP: 68193-000 torna público que RECEBEU sua LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – LAS para exercer a Atividade de Viveiros de mudas – Cultivo de flores e plantas ornamentais, na dada de 11 de agosto de 2021, com o protocolo 007/2021 validade de 2 (dois) anos, responsável pelo estabelecimento: MARCOS CORREA.