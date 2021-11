Duas familia 5 adulto e 6 criancas ficaram desalojada no incendio no Tom da Alegria neste dia 3 novembro 

Na tarde desta quarta feira um incêndio deixou 11 pessoas desalojada no bairro do Buritizal no tom da alegria .

O incêndio teve inicio por volta das 16 horas na casa do seu joao Figueiredo,segundo ele desconhece motivo do incêndio pois tudo foi muito rápido, ele tinha duas casas próximo e de repente começou muito rápido nas duas casa simples de madeira.

Informacoes que ali moravam 11 pessoas sendo 6 criancas e 5 adulto , uma terceira casa tambem foi atingida caminhão pipa foi chamado evitou que outras casas fossem consumida pelo fogo .

A familia do seu joao perdeu tudo e agora vai depender de doação roupas para criança adulto colchão moveis e ate alimentacao quem puder doar tambem pelo pix Ag.0818

Cc.95349-0

CPF.85112240253

Selma Maria Leal Reis essa conta e da cunhada do seu Joao vamos colaborar com esta familia

Por :Edson Santos