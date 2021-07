Dois homens são assassinados a tiros durante assalto em Itaituba

Dois homens foram assassinados a tiros durante um suposto assalto em uma vila na rua trigésima primeira com a Travessa Rui Ribeiro em Itaituba, sudoeste paraense. O caso aconteceu na noite do último sábado (24), por volta das 21h.

Segundo informações da esposa de uma das vítimas, os dois homens estava no interior da vila.Um deles estava na parte frontal da vila consumindo bebida alcoólica e o outro estava com a esposa em um dos cômodos da residência.

Em um determinado momento, o rapaz que estava bebendo entrou para o quarto convidando o outro homem para verificar um vídeo no celular. Na ocasião, um descuido deixou o portão aberto facilitando a entrada de dois indivíduos que chegaram em uma motocicleta modelo Honda Fan de cor branca.

Na ação criminosa a dupla armada anunciou o assalto e perguntavam a todo momento: – “Cadê o ouro? Cadê o ouro?” . Ao negarem que estavam de posse do ouro, a dupla disparou vários tiros que atingiram a cabeça e costas dos homens identificados como ‘Piedro’ e ‘Bozor’.

Após o assassinato, os homicidas fugiram do local. A Polícia Militar foi acionada para verificar a situação e o Instituto Médico Legal (IML) para fazer a remoção dos corpos.

A polícia informou que as vítimas não têm passagem pela delegacia e que trabalha no caso para capturar os autores do duplo homicídio.

RG15/O Impacto com informações Jhonny Notícias