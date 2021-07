Um dos lugares mais visitado pelas criança da cidade de Novo Progresso no Lago municipal onde está localizado os brinquedos do parque da alegria está no escuro já foi anunciado para secretária responsável mais infelizmente foi feito pouco caso e o local do parque fica no escuro único lugar de diversão das crianças a denúncia e direcionada a secretária de obras..

O responsável denunciou ao jornal o descaso com as crianças que participa do parque da alegria.

Por: Diária progresso