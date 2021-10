Camara municipal realiza moção de pesar e homenagem ao familiares do senhor Nelson dos Santos

Camara municipal representado por dois Legisladores, vereador Moacelio , vereador Moisés moto taxi fizeram uma visita a familia santos, para entrega de um documento de Mocáo de pesar pelo falecimento do senhor Nelson dos Santos que veio a óbito no dia 13 de outubro vitima do cancer.

Os vereadores aprovaram no dia 20 em secção do plenário aprovado por unanimidade a secção aconteceu as 9 horas da manha na camara foi assinado por os vereadores Moacelio e Moisés moto taxi e o presidente da casa chico Sousa entrega do documento momento de e mocao para familia Por: Edson Santos