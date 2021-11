Bolsonaro determina que Caixa Econômica libere crédito de energia solar para a população

A Caixa Econômica Federal anunciou que irá liberar uma linha de crédito para financiamento exclusivo de energia sustentável. O banco deve lançar no dia 17 de dezembro a linha de crédito para fins de financiamento de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica. Tudo será custeado pela Caixa, inclusive os custos de instalação, que será destinada à pessoas físicas. O Crédito Pessoal “Caixa Energia Renovável” terá uma taxa de juros a partir de 0,99% ao mês e a cota de financiamento será de 100% do projeto, que limitará a capacidade de pagamento do proponente.

Com o aumento na conta de luz dos brasileiros, devido à crise hídrica que o Brasil vem enfrentando, os consumidores têm procurado cada vez mais por soluções rápidas e eficientes para conter esse aumento absurdo nos preços de suas contas de energia.

A alternativa mais viável no momento, para muitos brasileiros, tem sido aderir ao sistema de geração de energia solar. Porém, mesmo que essa seja uma ótima alternativa, inicialmente seu custo é um tanto elevado