Avião cai, explode e deixa uma pessoa morta na região garimpeira de Itaituba

Um avião de pequeno porte – monomotor – caiu e explodiu na tarde desta sexta-feira (10), entre os municípios de Itaituba e Jacareacanga, sudoeste do Pará. Segundo informações, a queda da aeronave PTJIH modelo Skylane aconteceu em uma região garimpeira, conhecida como Pista Carolina no km 230. Um piloto, identificado pelo nome de Daniel Alves de Oliveira morreu carbonizado após explosão da aeronave.

Informações preliminares apontam que a aeronave pertence a um empresário de Itaituba, conhecido por “nonatinho”, e fazia voos na região garimpeira. No momento da queda, segundo informações, o avião estaria transportando combustível – gasolina.

O corpo do piloto já está sendo transportado para Itaituba, onde ele residia com a mulher, no bairro Buriti.

Antes de cair, o piloto conseguiu acionar um sistema que avisou o controle aéreo em Manaus, que por sua vez avisou o proprietário do avião em Itaituba. Duas aeronaves foram em busca do avião que foi encontrado em chamas.

Matéria em atualização

Com informações do Blog do Junior Ribeiro