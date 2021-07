Antonela emite comunicado sobre polêmica com Pyong Lee em Ilha Record

Reprodução/Instagram

O reality show Ilha Record nem começou e está dando o que falar aqui fora. O programa estreia no dia 26 de julho e a expectativa é que role muitas tretas. Uma delas é esclarecer se houve traição de Pyong Lee com Antonela, fato que até fez o casamento do youtuber chegar ao fim.

Diante de toda a polêmica e os ataques que vem sofrendo nas redes sociais, a equipe de Antonela emitiu um comunicado dizendo que a loira não irá se pronunciar sobre o assunto até a estreia do programa.

A assessoria de imprensa da modelo e participante do reality show “Ilha Record”, Antonela Avellaneda, vem através deste comunicado informar que ela não irá se pronunciar sobre qualquer situação envolvendo ela ou outros participantes até a data de estreia do programa (26/07, próxima segunda-feira). Antonela frisa que após o início do reality, o público poderá tirar suas próprias conclusões a partir das cenas que serão exibidas”, diz o documento.

ANTONELA AVELLANEDA REBATE ATAQUE DE HATERS NA WEB

Após Sammy Lee anunciar o fim do seu casamento com Pyong Lee, depois que a Record TV expôs imagens do hipnólogo na cama com Antonela Avelada, uma série de internautas foram ao perfil da ex-BBB4 e atacaram a loira no Instagram. Nos comentários da última publicação da participante, internautas dispararam: “Você está feliz de acabar com um casamento?’, perguntou um. “Isso é tão feio se envolver com homem casado”, afirmou outra. “Quero explicações sobre esse circo pegando fogo”, comentou um terceiro.

Diante de inúmeras críticas, a argentina decidiu rebater alguns comentários. “Eu não tenho que me preocupar com ninguém amor”, disse ela em um post. “A gente não pode se pronunciar ainda”, disse ela em outro. “Você que está me julgando por uma coisa que não sabe”, rebateu ela depois de ler “O cara casado, na boa quando a pessoa não sabe que o cara é casado tudo bem, mas poxa, sabendo é sacanagem da zorra dos dois”. “Vai para reality aprontar, se não, fica em casa”, disse ela em mais um comentário.

Os rumores de traição começaram no último dia 10 de julho, depois que o colunista Leo Dias noticiou que Pyong Lee teria ido para “debaixo do edredom” com Antonela. Até a última segunda-feira (19), no entanto, a própria Sammy teria negado o envolvimento do marido com a modelo, alegando, inclusive, que ele teria “resistido a tentação”.