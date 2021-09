Acusado de matar e atear fogo no corpo de um homem no assentamento Terra Nossa é preso no MT‍

(Foto:Divulgação Policia) – Acusado de assassinar o assentado Fogóio no assentamento Terra Nossa em 2020 , foi preso por Policiais civis da Delegacia de Paranatinga no estado do Mato Grosso. O crime aconteceu em 2020, no assentamento Terra Nossa região entre Novo Progresso e Castelo de Sonhos no Pará.

Após o crime, Alexandre Neto da Silva (Filho de Rosalvo),principal suspeito do crime, estava foragido. Ele foi capturado com as investigações realizadas pela Polícia Civil de Castelo de Sonhos. Nesta quarta-feira 15 de setembro de 2021, a polícia de Mato Grosso, prendeu o nacional Alexandre Neto da Silva, acusado de matar e atear fogo no corpo de um homem, conhecido por Fogoió, o fato de muita repercussão na época, ocorreu no assentamento Terra Nossa do Km 1009 da BR 163, na região de Castelo de Sonhos, sendo investigado pelo Delegado Francimar e investigador Marquezan.

O Alexandre, acusado desse crime, estava com mandado de prisão, foi preso em Paranatinga-MT, e será trazido para a cidade de Novo Progresso PA, onde ficará a disposição da justiça