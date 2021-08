A empresa ESTOQUE MINIMERCADO LTDA (ESTOQUE & FRIOS ALIMENTOS LTDA TORNA PUBLICO SUA LAS

A empresa ESTOQUE MINIMERCADO LTDA (ESTOQUE & FRIOS ALIMENTOS LTDA) inscrita no CNPJ nº 07.789.883/0001-00 localizada na Rua Medianeira, nº 260, Bairro Rui Pires de Lima, CEP: 68193-000 torna público que RECEBEU sua LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – LAS para exercer a Atividade de Fabricação de gelo comum e fabricação de sucos de frutas (envasamento de água de coco), com o protocolo 008/2021 na data de 11 de agosto de 2021, com validade para 2 (dois) anos, responsável pelo estabelecimento: MARCIA KAPPES.