A empresa AUTO POSTO BADAJOZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA inscrita no CNPJ Nº 37.795.206/0001-65 localizada Rodovia BR 163 (Anexo a Transportadora Batista) Zona Rural no Município de Novo Progresso-PA CEP nº68.193-000 Torna público que requereu junto a SEMMA NP sua Licença de Operação (LO) com processo nº1062/2021.