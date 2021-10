SISTEMA FINACEIRO BRASILEIRO

É de conhecimento de todos os brasileiros que vivemos em um mercado

globalizado onde produtos e serviços são oferecidos no mundo todo, onde quaisquer

alterações no mercado ou no cenário geopolítico influencia e tem impacto direto nos

produtos comercializados neste pais ou mesmos os produtos comprados ou derivados

desta região, todavia uma boa parte dos brasileiros não entende sobre política de preços

e sistemas financeiros, onde poupadores depositam seu dinheiro, e os agentes

financeiros usam estes recursos que foram depositados para emprestar aos tomadores

de credito, com juros maiores do que os pagos aos poupadores.

Muito tem o conhecimento da taxa SELIC, que é definida pelo BACEN (Banco

Central) em toda reunião do conselho do COPON, é anunciada, e que rege todas as

alíquotas aplicadas sobre juros que os agentes de créditos repassam aos tomadores de

recursos. Todo início do mês de Julho inicia-se o ano safra e termina no mês de julho do

ano subsequente criando o ano safra, onde são publicadas as diretrizes do mesmo bem

como as aplicações dos recursos subsidiados e as quantias a serem repassadas aos

fundos de concessões, tais como; FNO e FCO e ao BNDES (Banco Nacional do

Desenvolvimento Econômico Sustentável) estes mesmos fazem a distribuição dos

recursos repassando aos agentes financeiros, as quantias que foram esboçadas dentro

do plano safra onde os agentes financeiros usam estes recursos para repassar (financiar

empresas e produtores) com taxas de juros mais atrativas norteadas pela taxa SELIC,

com uma carência para iniciar a liquidação do crédito tomado maior variando de dois à

três anos para seu início, e tendo mais cinco ou sete anos para pagar todo crédito

tomado a juros subsidiados dependendo de qual fundo virá o recurso.

Isto é criado pelo Governo Federal para fomentar as atividades lícitas bem como

estimular a criação de emprego e renda e em consequência disso maximizando a

arrecadação publica através de impostos ou mesmo dos juros pagos pelos fundos

distribuidores fazendo assim a roda da economia girar promovendo desenvolvimento

pessoal e bem-estar econômico-social. E em consequência disso o desenvolvimento do

país cresce em ritmo acelerado visando sempre um novo horizonte para nós brasileiros

que almejamos um país desenvolvido em todos os aspectos.