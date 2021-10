Agricultor morre atingido por flecha após briga com amigo em RoraimaSe

Tv online Itaituba 19 de outubro de 2021

O agricultor Lucas Douglas de Souza, de 24 anos, morreu nesse domingo (17/10) após ser atingido no peito por uma flecha durante uma briga com um amigo, também agricultor, de 50 anos. O crime ocorreu no Bomfim, região Norte de Roraima. As informações são do Portal G1.

Segundo a polícia, a briga aconteceu na casa de Lucas, na Comunidade Indígena Manoá. Os dois haviam ingerido bebida alcoólica.

As testemunhas e os suspeitos relataram que a vítima iniciou a discussão e tentou ferir o amigo com uma garrafa de vidro. O adversário, então, se armou com uma flecha de 30 centímetros de comprimento.

O suspeito afirmou que, quando Lucas foi em sua direção, ele acabou por perfurar o peito da vítima do lado esquerdo até as costas. O jovem retirou a flecha do próprio corpo por si só.

Lucas foi socorrido por uma equipe médica da região e encaminhado para um pronto-socorro de Boa Vista. Porém, não sobreviveu aos ferimentos.

O amigo foi encaminhado para a delegacia e preso em flagrante. No depoimento, o homem relatou que antes da briga os dois estavam deitados na mesma e reclamou quando Lucas começou a empurrá-lo. A vítima jovem se irritou e deu início à briga.

O agressor foi apresentado em audiência de custódia nesta segunda-feira (18/10) e foi liberado sob a condição de medidas cautelares.

Fonte: Metrópoles