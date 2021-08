CARGA DE CERVEJA AVALIADA EM MAIS DE R$ 300 MIL É APREENDIDA EM PORTO DE ORIXIMINÁ

Fiscais da Secretaria da Fazenda do Pará, (Sefa) apreenderam, no último domingo, 8, uma carga de bebidas avaliada em mais de R$ 300 mil, em uma embarcação no porto fluvial da cidade Oriximiná.

A carga com 44.820 cervejas em lata; 9.192 cervejas long neck; 13.680 refrigerantes de 2 litros e 4.200 refrigerantes em lata, vinha do estado do Amazonas para ser descarregada e abastecer o comercio de Oriximiná. Entretanto o material não tinha nota fiscal e foi apreendido.

Na mesma embarcação, também foram aprendidos produtos de higiene, produtos alimentícios como goiabada e carne enlatada, baterias e lubrificantes de carro, todos sem nota fiscal.

A mercadoria foi avaliada em R$ 338,023 mil e foram lavrados seis Termos de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 143,566 mil, referente a ICMS mais multa.

