Escolas de Novo Progresso darão largada as aulas no municipio neste próximo dia dois de agosto de 2021.

as escolas seguirão orientação das secretaria de saúde orientações de saúde como uso de máscara aferição de temperatura e uso do Álcool em Gel.trasporte público estará sendo utilizado nas escolas municipal e estadual as escolas terá uma redução nas salas aulas capacidade .

Escolas já começaram reuniões e orientações aos pais e mães.