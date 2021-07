Na noite desta terça-feira (20), a Sargento Maristela Gomes Pantoja, 49 anos, morreu após ser baleada em uma tentativa de assalto a dois caminhões baús da Gazin, no Km 130 da rodovia BR-163, próximo a Rurópolis. O caminhão ia a destino a Altamira e pretendiam pernoitar em Rurópolis.

A militar da reserva estava em um dos veículos, prestando serviços de segurança aos caminhões que estavam com eletrodomésticos, quando quatro criminosos os interceptaram na estrada em um carro modelo HB20 cor prata.

Segundo o motorista da empresa LDM que estava ao lado de Maristela, Éden Gilberto, dois indivíduos desceram do veículo e disparam vários tiros contra os caminhões para que parassem.

Os criminosos com pistola, ao perceberam que ela estava armada, iniciaram a troca de tiros. Na ação, as vítimas conseguiram sair por outra porta, e foi quando o motorista percebeu que ela estava ferida no queixo, coxa e no abdômen.

A militar foi socorrida em uma vila, onde acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Belterra, mas a caminho do hospital Alberto Tolentino Sotelo, em Santarém, não resistiu aos ferimentos.

Durante a madrugada, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal para necropsia. Nesta manhã (21), o corpo foi liberado para sepultamento.

Os criminosos fugiram em direção ao travessão do Km 131.

Por Diene Moura

RG15/O Impacto – Colaborou Bena Santana