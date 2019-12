Vice-prefeito de Sorriso-MT sofre acidente na BR-163, região de Itaituba

Segundo informações, Gerson perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista e bateu em pedras. No automóvel também estavam a esposa e as duas filhas do vice-prefeito.

Conforme apurado, Gerson voltava para Sorriso depois de passar uns dias em Alter do Chão com a família.

O vice-prefeito passa bem e não sofreu sofrimentos, assim como os demais ocupantes do veículo.

“Chovia muito no fim da tarde. O Exército está fazendo umas obras e, numa curva, o carro derrapou e não teve como segurar, atravessou a pista e saiu do outro lado. Graças a Deus, deu em um montão de pedras que têm lá senão a gente iria cair de uns 10 metros de altura. Mas as pedras seguraram o carro”, contou.

Gerson, a esposa e as duas filhas devem retornar hoje para Sorriso. “O único problema é que não conseguimos ir embora porque nem ônibus tem. Mas, o pessoal de Sorriso está vindo buscar a gente. Não tem passagem nem hoje e nem amanhã. Quem quiser sair de Moraes de Almeida precisa se virar porque todos os ônibus estão lotados”, finalizou.