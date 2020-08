Veja as principais reivindicações dos indígenas Kayapó:

1. Saúde Indígena

– Reforma da CASAI (estrutura insalubre construída pelo DNIT);

– Contratação de serviços de terceiros (contratação de motorista, serviços gerais, cozinheira, barqueiro e administrativo);

– Contratação de profissionais da saúde; (contratação de 10 (dez) Técnicos de enfermagem, 01 Nutricionista, 01 Enfermeira, e AIS (Agente indígena de saúde), para atuar na CASAI e Aldeias;

– Poços artesianos;

– Manutenção de veículos e equipamentos;

– Aquisição de equipamentos e material apoio;

– Teste rápido para covid-19;

– Construção de Postos de Saúde nas aldeias;

2. BR 163

– Renovação/continuidade do CI-PBA;

– Liberação de recursos do Plano Emergencial;

– Autorizar a utilização da aplicação financeira que está conta do Instituto Kabu;

– Casa de Cultura Kayapó;

– Manutenção do ramal Kayapó (Terra Indígena Menkragnotí);

– Manutenção do ramal para Terra Indígena Baú;

– Abertura do ramal Kayapó para as aldeias Krimej, Kawatum e Mekrãgnoti Velho;

– Pendência dos carros que foram cedidos ao Instituto Kabu pelo DNIT (documentação, doação, manutenção);

– Concessão da BR 163 – não fez consulta;

3. Ferrogrão

– Não fez consulta e não reconhece todos os impactos sobre os povos indígenas da região, principalmente quanto aos Kayapó.

4. Proteção territorial

– Fechamento dos garimpos fora das Tis, no rio Curuá, incluindo a expulsão de garimpeiros das TIs.

– Retorno de ações do Ibama e Polícia Federal para expulsão de madeireiros, garimpeiros e outros invasores e principalmente conter ameaças;

– Continuidade do PBA – único programa de proteção ambiental que ajuda proteger e preservar nossas terras, rios e florestas

O Portal Roma News entrou em contato com o Governo do Pará e aguarda retorno.

