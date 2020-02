Veículo com militares qu seriam condecorados por Bolsonaro sofre acidente na BR-163

Um grupo de cinco militares que seriam condecorados pelo presidente Jair Bolsonaro durante a solenidade de inauguração da BR-163, no Pará, sofreram um acidente de carro na manhã desta sexta-feira (14). Segundo o Comando Militar do Norte, o acidente aconteceu por volta das 7h, na própria rodovia que seria inaugurada.

De acordo com o Exército, a viatura que seguia para a solenidade de inauguração colidiu com uma carreta. Quatro dos militares sofreram escoriações leves e foram atendidos no local. Um quinto militar precisou ser levado para o hospital do município de Novo Progresso.

O Exército afirma o militar que foi levado para o hospital é o coronel Carlos Octávio Krawutschke Cardoso. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde do militar.

Alguns dos militares do 8º Batalhão Engenharia de Construção do Exército Brasileiro em Santarém, no oeste do Pará, que trabalharam nas obras de pavimentação da BR-163, vão receber uma homenagem durante a cerimônia de inauguração da pavimentação da rodovia no Marco Salto do Curuá.