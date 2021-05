Guimovan Pinto, 70 anos, ex-secretário de obras na gestão do ex-prefeito Paulo Nunes, vem a obito após acidente grave na BR 163.

O acidente ocorreu no KM 1047 da BR 163, próximo ao município de Matupá, na tarde desta quarta-feira (28).

A colisão foi frontal e envolveu uma carreta Mercedes Benz, de cor vermelha, nove eixos, e um Jeep Troller, de cor escura.

Segundo informações, o motorista do Jeep seguia sentido Guarantã do Norte e precisou frear bruscamente na rodovia quando perdeu o controle, invadiu a pista contrária e bateu de frente com a carreta que estava carregada com grãos. A vítima foi arremessada para fora do veículo e ficou em estado grave.

Populares que usavam a via acionaram a equipe de resgate que encaminharam o condutor rapidamente para o hospital municipal de Matupá. Já o motorista da carreta não precisou de atendimento e permaneceu no local.

A Polícia Rodoviária Federal está no local para levantar as causas da colisão e colher os dados dos envolvidos.

Guimovan Pinto que conduzia o Jeep chegou a ser socorrido mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Guimovan Pinto foi um dos homens que ajudaram a tornar Lucas do Rio Verde como distrito, e posteriormente trabalhou também em conjuto com demais cidadãos para emancipar o municipio de Lucas do Rio Verde quando ainda era distrito de Diamantino-MT, ele atuou como secretário de obras entre os anos 1993 a 1996 na gestão de Paulo Nunes, e é irmão do empresario Tibirissá.